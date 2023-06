Bielorussia | il jet privato del leader del Gruppo Wagner Prigozhin è atterrato a Minsk

(Di martedì 27 giugno 2023) Èil jetdi Yevgenydella compagnia di mercenari, all’aeroporto militare di Machulishchi, vicino a, in. È quanto annunciano i media ucraini, i quali – citando i dati di Flight Radar – riferiscono che il veicolo è arrivato alle 6.40, ora locale, da Rostov sul Don. Alle 7.58 un altro business jet èallo stesso aeroporto da San Pietroburgo. Ieri, 26 giugno, è circolata la notizia che le milizie «ribelli» delerano defluite verso la. Fonti dentro la milizia del dissidente russo Vladimir Osechkin avevano, inoltre, confermato che tutti i mercenari che hanno partecipato al tentato colpo di Stato si starebbero ...

