Biden telefona a Meloni e la invita a Washington a luglio

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente americano Joeha chiamato Giorgia. Lo ha fatto ieri sera, circa 24 ore dopo il colloquio che la Casa Bianca ha avuto con i principali leader europei, il tedesco Olaf Scholz, il francese Emmanuel Macron e l'inglese Rishi Sunak, da cui la premier italiana era stata esclusa. Con tanto di mugugni dell'opposizione e sottolineare la scarsa centralità disul panorama internazionale.ha ancheto in America la presidente del Consiglio, una visita che dovrebbe tenersi a. "Il colloquio si è focalizzato sul sostegno all’Ucraina e sugli ultimi accadimenti in Russia", si legge in una nota di Palazzo Chigi che continua spiegando: "ha chiesto alo scenario sull’impegno dell’Italia nel Mediterraneo, ...

Guerra, telefonata di Biden a Meloni: vigilare sullo scenario africano, Wagner rischia di rafforzarsi ilmessaggero.it

A 24 ore dalle chiamate con gli altri leader europei, il presidente americano, ha avuto una conversazione con la premier: "Focalizzata sugli ultimi accadimenti in Russia", dice Palazzo Chigi. Ribadito ...Biden "ha chiesto a Meloni" di definire "lo scenario sull’impegno dell’Italia nel Mediterraneo e sulla collaborazione con l’Unione europea per la stabilità in Africa" ...