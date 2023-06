(Di martedì 27 giugno 2023) La figura di Silvio, in abito blu e l'immancabile cravatta a pois, con un secchiello di vernice bianca e un pennello in mano, sormontata da un cartello che gli intitola la via. Si intitola "...

Si intitola "Self Made Man" ed è comparsa la notte scorsa l' ultima opera dello street artist Alexsandro Palombo che ritrae appuntonella via di Milano dove e nato, via Volturno. Sul ...Il Vaticano rosso porporada Moretti è grottesco e surreale. E lo sguardo del regista è ... Aprile , infatti, inizia con la vittoria di Forza Italia e Silvioalle elezioni del ...Si terranno mercoledì nel Duomo di Milano i funerali di Stato di Silvio, morto questa mattina a Milano a 86 anni. Il leader di Forza Italia in quasi 30 anni ...stato forse il più...

Berlusconi raffigurato da street artist nella via in cui è nato - Cronaca Agenzia ANSA

La figura di Silvio Berlusconi, in abito blu e l'immancabile cravatta a pois, con un secchiello di vernice bianca e un pennello in mano, sormontata da un cartello che gli intitola la via. (ANSA) ...La nuova fase, dopo la morte di Silvio Berlusconi, è già cominciata. Antonio Tajani, che riceve la telefonata di Marina, traghetterà il partito fino al congresso. E sulle suppletive per il collegio la ...