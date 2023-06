Berlusconi | il testamento del Cavaliere rimane avvolto nel mistero

(Di martedì 27 giugno 2023)ilpiù lungo La Stampa, di Francesco Spini, pag. 17 Oltre Cinelandia coi i suoi studi tv, oltre Segrate con il suo lago dei Cigni, c’è un palazzo in centro a Milano che rappresenta il potere dei. Ha i tratti rinascimentali che possono ingannare così come le finestre bramantesche, ma è di fine 800. È la sede amministrativa della Fininvest. Qui ogni giorno, salvo in questi ultimi segnati dal dolore, attraverso il grande portone entra e esce un’auto scura dai vetri fumé: a bordo la “padrona” di casa, Marina. La “lady di ferro” finora rimasta in pausa dal business, salvo una fugace visita al quinto piano della Mondadori. Ma nel palazzo di via Paleocapa, è tempo di tornare agli affari. Giovedì sarà giorno d’assemblea. Non una qualunque, ma la prima dopo la scomparsa di Silvio ...

Segno meno per Mfe A ( - 0,34%) ed Mfe B ( - 1,5%) in attesa di conoscere ildi Silvio. . . 27 giugno 2023MFE A e MFE B sotto la lente aspettando di conoscere la futura gestione di Fininvest.Per l'apertura deldi Silvio, scomparso lo scorso 12 giugno, si dovrà attendere infatti ancora qualche giorno. L'attesa è per come verrà redistribuito il 61,21% del capitale di ...

Berlusconi, nel testamento «continuità» per le aziende. A Fascina l’usufrutto della villa di Arcore (e denaro) Corriere della Sera

Piazza Affari ha chiuso in rialzo una seduta non particolarmente vivace, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,58% a 27.401 punti, tra scambi sottili per 1,8 miliardi di euro di controvalore. (ANS ...Mentre si attende l’apertura delle ultime volontà del Cavaliere spunta un’integrazione testamentaria dal Sudamerica ...