Benevento | incidente all’uscita della tangenziale | 35enne trasportato in ospedale

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoScontro frontale con un ferito questa mattina, poco dopo le ore 8, in via Santa Colomba. Per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza dello svincolo di uscita dallaverso lo stadio provenendo dalla direzione Montesarchio, sono venute a contatto una Fiat Punto e una Fiat Panda. Il conducente di quest’ultima vettura ha avuto la peggio rendendo necessario il trasporto all’San Pio da parte degli operatori del 118, giunti immediatamente sul posto. L’uomo, un, era cosciente ma accusava forti dolori al torace. Illesa la donna alla guidaFiat Punto. A causa dell’si sono create lunghe code con conseguenti difficoltà per la viabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ennesimostradale nel Sannio. Stavolta alle porte di, in via San Leucio, una strada provinciale che collega il capoluogo sannita con il comune di San Leucio del Sannio. Il bilancio finale ...... la giovane donna uccisa in unsul lavoro in una fabbrica tessile - perché all'orditoio a ...dai centri antiviolenza che la cooperativa EVA gestisce nelle province di Caserta e, .... Quel giorno, il 13 giugno del 2021, aveva perso la vita in un tragico. Era di nazionalità senegalese ed aveva 41 anni, Moussa, rimasto vittima di un dramma che si era consumato ...

Incidente in via San Leucio: due bambini finiscono in ospedale ilmattino.it

Ennesimo incidente stradale nel Sannio. Stavolta alle porte di Benevento, in via San Leucio, una strada provinciale che collega il capoluogo sannita con il comune di San Leucio del Sannio.Questa mattina, 25 giugno, due auto sono state coinvolte in un incidente alle porte di Benevento. Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone. Incidente a Benevento, scontro fra due auto Lo scon ...