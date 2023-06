Belen Rodriguez lascia “Tu Si Que Vales” | cosa farà adesso

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 27 giugno 2023)è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. La showgirl in questo momento ha ritrovato il giusto equilibrio tra vita lavorativa e la sua famiglia, dopo la nascita di Luna Marie e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Eppure,i suoi piani per il futuro televisivo stanno per cambiare. Da quando ha debuttato sul piccolo schermo Mediaset è sempre stata la sua seconda casa, in particolare i programmi di Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, infatti, l’ha supportata e sostenuta fin dall’inizio del suo percorso credendo in lei, e non si è sbagliata. Eppure,ha deciso di fare un passo indietro abbandonando uno degli storici programmi ai quali ha preso parte in ogni edizione negli ultimi anni, Tu Si Que ...