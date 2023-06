Belen perché ha lasciato Mediaset? Emergono retroscena sulla Rodriguez

(Di martedì 27 giugno 2023) La nuova stagioneè alle porte e durante la diffusione dei palinsesti 2023-2024 il nome dinon comparirà in nessun programma. L'argentina ha detto addio a: la scelta di lasciare Tu Si Que Vales, il talent dei sabati autunnali di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi, sarebbe stata una sua volontà; a Le Iene, invece, non sarebbe stata confermata dal patron Davide Parenti. Nella prossima edizione del programma di Italia 1 dovrebbe arrivare Veronica Gentili da Rete 4, orfana di Controcorrente dopo la cancellazione definitiva.haTu Si Que Vales? Il settimanale NuovoTv ha cercato di rispondere a questa domanda. Pare che la showgirl abbia deciso di dare una svolta alla carriera, nel giro di poche settimane, per ...

...Fotogallery - Aurora Ramazzotti dedica un tatuaggio al figlio Cesare IN BARCA Fotogallery -... 'Lei non è strana! Perdona e sopportavuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la ...Alice Campello fa impallidireRodriguez: eccola foto di lady Morata ha colto tutti di sorpresa. Sei anni di matrimonio e quattro, splendidi, figli. Sulla loro storia d'amore ci si potrebbe scrivere un libro. Non ......abbiamo fatto un po' il contrario . Mentre le persone 'normali' si conoscono, si ...dilettaleotta gossip isabelvieri mammadilettante sifb stellavieri vieri Articolo precedenteRodriguez e ...