Belen e Stefano De Martino | il selfie “simpatico” in barca | amore a gonfie vele

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 27 giugno 2023)Rodriguez eDestanno trascorrendo delle giornate molto rilassanti in vacanza con i figli, Santiago e Luna (avuta con il suo ex compagno Antonino Spinalbese). Le voci che echeggiavano una crisi tra la showgirl e il ballerino sono state lasciate sulla terraferma, mentreRodriguez eDehanno preso il largo su uno yatch lussuoso per passare alcuni giorni di vacanza con i figli., dopo il presunto addio alla Mediaset, non ancora confermato, si sta dedicando ai propri figli e alla famiglia con. Poco fa hanno pubblicato una foto su Instagram molto simpatica che, in pochissimi minuti ha già raggiunto oltre 50 mila like., vacanze da ...