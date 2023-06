Beach soccer | l’Italia apre con una sconfitta | l’Ucraina vince 6-5 ai Giochi Europei

(Di martedì 27 giugno 2023)ha esordito con unanelai2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). La nostra Nazionale ha perso conper 6-5 e così il cammino verso la qualificazione alle semifinali si fa tutto in salita, anche se gli azzurri hanno tutte le carte in regola per giocarsela con Moldavia e Svizzera. I gialloblù sono passati in vantaggio al 3? con Shcherytsia, poi il botta e risposta tra Francesco Sciaccia e Yaroslav Zavorotnyi al 5?, prima che Oleg Zborovskyi allungasse sul 3-1 al 12?. Sciacca segna la propria personale doppietta al 16? e accorcia le distanze, poi Emmanuele Zurlo e Luca Bertacca firmano due gol nel giro di un minuto e cosìsi issa sul 4-3 al 26?. ...

'Siamo soddisfatti e orgogliosi per questo importante successo'Gizzeria - Nella giornata di domenica 25 giugno, nella cornice del lido "Le B Club", i ragazzi della Promosport si sono piazzati al primo posto nel torneounder 15 Calabria. "Questa vittoria - informano dalla società - permetterà ai nostri campioni di sbarcare in Sicilia, a Catania, il 10 e 11 luglio 2023 per rappresentare la regione ...... nella serie A poule - scudetto, della prima squadra non era stato dei migliori, discorso opposto dev'essere fatto per l'Under 20 dell'Icierre Lamezia. La giovane squadra, guidata da ...

