Bce | Lagarde | ' ricerca profitti aziende ha fatto volare l' inflazione' **

Euro/dollaro in area 1,09, salgono petrolio e gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scatto iniziale per le principali piazze europee in attesa del discorso della presidente dellaChristine. I ...È iniziato alle 9 il discorso della presidenteChristine, che sarà seguito da quello del membro italiano del board, Fabio Panetta. Domani parlerà anche il governatore della Fed ...Scatto iniziale per le principali piazze europee in attesa del discorso della presidente dellaChristine. I listini si scrollano cosi' di dosso la prudenza della vigilia, legata alla crisi interna in Russia, le cui implicazioni sul conflitto in Ucraina sono ancora tutte da valutare. ...

**Bce: Lagarde, 'inflazione non ancora sconfitta, non possiamo ... Il Dubbio

Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde parlando al forum dell’istituto centrale a Sintra (Portogallo). «L’impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso ...Non possiamo ancora dichiarare vittoria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 giu - "La politica monetaria ha attualmente un solo obiettivo: riportare tempestivamente l'inflazione al nostro obie ...