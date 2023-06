(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu.(Adnkronos) – Nelle crisi passate, “la tendenza delle imprese era stata quella di assorbire l’aumento dei costi nei margini di profitto, dal momento che una crescita più lenta rendeva i consumatori meno disposti a tollerare aumenti dei prezzi. Ma le condizioni speciali che abbiamo vissuto l’anno scorso hanno ribaltato” questo scenario e idelle“hanno contribuito per circa due terzi all’inflazione interna nel 2022, mentre nei 20 anni precedenti il ”loro contributo medio era stato di circa un terzo”, ovvero la metà. Così la presidente della Banca Centrale Europea Christine, nel suo discorso alla conferenza annuale di Sintra punta il dito sul ruolo dellenella corsa dei prezzi, una dinamica che “ha portato gli shock ad alimentare l’inflazione molto più rapidamente e con ...

**Bce: Lagarde, 'ricerca profitti aziende ha fatto volare l'inflazione'** Utilitalia

La numero uno della Bce ha precisato che contro l'inflazione sono stati "compiuti progressi significativi, ma "non possiamo abbassare la guardia e non possiamo ancora dichiarare vittoria" © ARNE DEDER ..."Il nostro lavoro non è ancora finito. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio". (ANSA) ...