BCE | Lagarde affonda ogni speranza | “Nuovi aumenti dei tassi a luglio” E attacca le aziende

Christine, presidente della, ha affermato che è improbabile che la Banca centrale europea raggiunga un picco dei tassi di interesse nel prossimo futuro e non dovrebbe vacillare nella ...A dirlo la presidente dellaChristinenel corso del forum dell'istituto centrale a Sintra, in Portogallo. 'L'impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo ...A pesare le parole della presidente della, Christine, che nel suo intervento al Forum di Sintra in Portogallo ha spiegato come il lavoro dell'Eurotower contro l'inflazione 'non e' finito' ...

Bce, Lagarde: 'Nuovo rialzo dei tassi a luglio' Sky Tg24

La stessa presidente della Bce, Christine Lagarde, ha evidenziato l'esigenza di un dialogo tra banche e clientela che porti a una maggiore remunerazione dei depositi e dei risparmi". Lo ha detto il ...'L'inflazione è ancora troppo alta, il nostro lavoro non è finito'. Secondo la presidente Bce 'l'impatto degli incrementi decisi, pari a 400 punti base,non si è esplicato in pieno'. Il responsabile de ...