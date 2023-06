Battaglia sulle opere di Céline | dai pronipoti veto alla pubblicazione degli scritti antisemiti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 giugno 2023) “È la nostranumero uno. Niente è più importante per noi”. In quanto pronipote dello scrittore francese Louis-Ferdinand(1894-1961), Guillaume Grenet è convinto che lui e i membri della sua famiglia lotteranno “fino all’ultimo respiro” per far sì che i pamphletdel loro illustre nonno – “Bagatelle per un massacro” (1937), “La scuola dei cadaveri” (1938), “La bella rogna” (1941) – non vengano mai più ripubblicati: sono tutti scomparsi dal panorama letterario e mai più ripubblicati in Francia dopo la Liberazione. A pochi mesi dpostuma da parte di Gallimard di treinedite di(“Guerre” – già tradotta in italiano con il titolo “Guerra” da Adelphi, “Londres” e “La volonté du roi Krogold”), nel 2022 e nel 2023, ...