Basta alzare i tassi L’Italia risponde a Lagarde

(Di martedì 27 giugno 2023) Il vaso forse era colmo da tempo. La goccia è arrivata sotto forma di nuovo annuncio di un rialzo deinella zona euro. La fonte, naturalmente, il governatore della Banca centrale europea, Christine, intervenuta da Sintra, borgo portoghese dove è in corso l’annuale summit dei banchieri centrali. Il governo italiano non ne può più di assistere a un repentino aumento del costo del denaro, oggi al 4%, senza la minima considerazione per le conseguenze per l’economia reale. Bisogna sempre ricordare cheè tra i Paesi maggiormente indebitati d’Europa e con uno dei debiti pubblici (2.800 miliardi) tra i più alti del mondo. Proprio per questo motivo, per finanziare parte della propria spesa, Roma è costretta ogni anno ad emettere titoli di Stato per centinaia di miliardi, facendosi prestare soldi dai mercati. Di più. Come ...