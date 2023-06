Basket | Victor Wembanyama salta i Mondiali | “Troppe partite giocate | voglio concentrarmi sul primo anno in NBA”

(Di martedì 27 giugno 2023) Pochi giorni fa è salito agli onori della cronaca come prima scelta assoluta al Draft NBA 2023. Oggi, invece,ha annunciato che non prenderà parte con la sua Francia aidiche si giochertra fine agosto e inizio di settembre. Una notizia che sorprende, dopo che il classe 2004 aveva rassicurato sulla sua presenza, e che sicuramente non fa piacere alla Federazione francese. Le motivazioni del giocatore che, con i suoi 226 centimetri, associati ad una mobilità clamorosa, sta lasciando tutti a bocca aperta nel mondo della NBA: “Non sarebbe realistico e neppure prudente per la mia salute andare ai. Spero che la gente lo capisca: è una decisione frustrante anche per me, perché la Nazionale resta al centro dei miei piani futuri – Spero, nel ...

Da poche settimane i Denver Nuggets si sono aggiudicati il primo titolo della loro storia, ma per l' NBA è già tempo di pensare alla stagione 2023/2024. Andato in scena il draft a Brooklyn, conWembanyama prima scelta assoluta dei San Antonio Spurs, i prossimi step saranno l'inizio della free agency il 30 giugno e durante le prime settimane di luglio la Summer League a Las Vegas in ......Getty Images/AFP (Photo by Michael Gonzales / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)... Wembanyama è già al centro di una mania quasi senza precedenti nella storia del. Annuncialo ...Wembanyama ha rilasciato un'intervista all' Equipe , annunciando che non giocherà i Mondiali di(in programma dal 25 agosto al 10 settembre) con la Francia. Una scelta dettata ovviamente ...

