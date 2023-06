(Di martedì 27 giugno 2023) A comunicarlo è lo stesso giocatore: Ruinon godrà del supporto del pubblico di casa aiperché non li. Come la prenderanno innon è ancora dato saperlo, sta di fatto che il Paese del Sol Levante perde la sua migliore chance per tentare di superare un girone già molto difficile, con Germania, Finlandia e Australia. Queste le parole del giocatore dei Los Angeles Lakers: “E’ stata una decisione difficile, ma in vista della free agency, e dopo una lunga stagione, ho deciso di dare massima priorità alla mia carriera in NBA. Mi allenerò duramente in vista della prossima stagione“., Vincent Collet annuncia: “Francia senza Joel Embiid ai”. Gobert cambia idea e ci sarà Per il nipponico quest’anno ...

Basket: Rui Hachimura non giocherà i Mondiali 2023 con il Giappone OA Sport

