Basket | Nico Mannion si accasa al Baskonia | c’è il biennale per l’ex Virtus Bologna

(Di martedì 27 giugno 2023) Adesso è ufficiale: per i prossimi due annisarà un giocatore del. Trasferimento in terra basca, a Vitoria, per l’ormai ex giocatore della, con cui ha avuto un rapporto complicatissimo anche in funzione dell’uso che di lui è stato fatto da Sergio Scariolo.è il primo acquisto annunciato dal club basco in vista della stagione 2023-2024. Proviene da un’annata in cui, in Serie A, ha messo a segno 9,8 punti in poco più di 20 minuti di media, dato che scende a poco più di 5 in 13 minuti nelle 19 gare di Eurolega in cui Scariolo ha deciso di utilizzarlo., Victor Wembanyama salta i Mondiali: “Troppe partite giocate, voglio concentrarmi sul primo anno in NBA” In particolare, nelle gare dell’appena conclusa finale scudetto ...

...di Riccardo Orsolini eDominguez, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024. Scomparso all'età di 57 anni Stephane Demol, difensore belga visto in rossoblu nella stagione 1988/89. -, ...Sul fronte mercato, da definire le situazioni contrattuali legate soprattutto a Riccardo Orsolini eDominguez, in scadenza il 30 giugno 2024. -: Serata di gara 6 di finale scudetto tra ......sul futuro di Riccardo Orsolini eDominguez (entrambi in scadenza contrattuale il 30 giugno 2024) dipenderanno le strategie del mercato estivo del Bologna, sia in entrata sia in uscita. -:...

Basket: Nico Mannion si accasa al Baskonia, biennale per l'ex Virtus Bologna OA Sport

Adesso è ufficiale: per i prossimi due anni Nico Mannion sarà un giocatore del Baskonia. Trasferimento in terra basca, a Vitoria, per l'ormai ex giocatore della Virtus Bologna, con cui ha avuto un rap ...Adesso è ufficiale: per i prossimi due anni Nico Mannion sarà un giocatore del Baskonia. Trasferimento in terra basca, a Vitoria, per l'ormai ex giocatore della Virtus Bologna, con cui ha avuto un rap ...