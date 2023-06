Barcellona | Gundogan | «La telefonata a Pep una delle più difficili della mia vita»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 giugno 2023) Le parole disul suo trasferimento al: «Pep? Tutto quello che potevo fare era dirgli grazie, ora vado nel suo club» Ilkayha raccontato del suo trasferimento dal Manchester City al, in particolare del momento in cui ha dovuto dirlo a Guardiola e del suo rapporto con il suo ex tecnico. Di seguito le sue parole al Daily Mail. «È stata unatelefonate piùche ho dovuto fare. Tutto quello che potevo fare era dirgli grazie. Non solo per questa stagione e per tutti i trofei, ma per avermi portato a Manchester. Non dimenticherò mai quando mi sono infortunato al ginocchio a fine stagione con il Borussia Dortmund (nel 2016, ndr) e mi sono dovuto operare, temevo che il City non mi volesse più. Pep mi ha chiamato al telefono e mi ha ...