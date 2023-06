(Di martedì 27 giugno 2023) Ilha annunciato l’arrivo di Ilkay, ma ora deve risolvere i soliti problemi relativi al fair play finanziario. Se la squadra catalana non riuscirà a incassare almeno 50 milioni di euro da una cessione, non sarà in grado diil tedesco. econdo The Athletic se ciò dovesse accadere, Gündogan ha una clausola nel suo contratto in base alla quale potrebbe rescindere gratuitamente e riscuotere anche il primo anno intero di stipendio. SportFace.

Per il restocapire se arriverà oppure no dal Manchester questa offerta per Onana ". Ieri ... In tal senso si può dire che sta aspettando il". Vendere Onana per prendere Lukaku: ' ...capire se arriverà oppure no dal Manchester questa offerta per Onana". Calciomercato Inter, Biasin: 'Brozovic sta aspettando il'Tema caldo resta però quello legato al futuro di ...però vedere se De Laurentiis rinuncerà alla mezz'ala polacca o meno. Notizie di ... Come sarà il mercato di, Real Madrid e Siviglia Per il calcio spagnolo quella passata è stata ...

Barcellona, bisogna vendere prima di poter registrare Gundogan SPORTFACE.IT

Un affare di mercato che riguarda quattro club sta agitando le ultime ore. La palla in mano ai giocatori. I dettagli.Secondo la stampa spagnola, il Barcellona potrebbe offrire a Juan Cuadrado un contratto di un anno. La Juventus non rinnoverà il contratto al colombiano e tra le opzioni, oltre ...