Bankitalia | Panetta governatore dal 1° novembre

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all’unanimità dal Consiglio superiore della Banca d’Italia, ha deliberato la nomina del dottor Fabiodell’Istituto, a partire dal 1°2023, successivamente al termine naturale del mandato delIgnazio Visco, previsto per il prossimo 31 ottobre. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.Il relativo decreto di nomina sarà quindi sottoposto al Presidente della Repubblica, come previsto dalla procedura di nomina stabilita dall’articolo 19, comma 8, della legge del 28 dicembre 2005, n. 262 e dallo Statuto della Banca d’Italia. Il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, ha svolto in Consiglio dei ministri una relazione di presentazione. L'articolo ...