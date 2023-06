Bankitalia | Cdm avvia iter per nomina Panetta | succederà a Visco

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, avvierà l’per ladi Fabioa governatore di, attualmente nel board della Bce,all’attuale numero 1 di Via XX Settembre, Ignazio, che il prossimo novembre completerà il suo secondo mandato, dunque di fatto non rinnovabile per la guida di. L'articolo CalcioWeb.