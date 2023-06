Bankitalia | Cdm avvia iter per nomina Panetta | succederà a Visco 2

Il Consiglio dei ministri avvia oggi l'iter per la nomina di Fabio Panetta come governatore di Banca d'Italia. E' quanto si apprende da fonti di governo. Panetta succederà all'attuale governatore ...Il banchiere della Bce Fabio Panetta sempre più vicino alla nomina a governatore di. Neldi oggi 27 giugno è partito l'iter che porterà il membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea a succedere a Ignazio Visco , attuale governatore della Banca d'Italia ...Lo confermano fonti governative al Sole 24 Ore Il Consiglio dei ministri di oggi, 27 giugno, avvierà l'iter per la nomina di Fabio Panetta a governatore di. Lo confermano fonti governative ...

Fabio Panetta sarà il nuovo governatore di Bankitalia. Lo si è appreso mentre è in corso il Cdm che dovrebbe avviare l'iter per la nomina.