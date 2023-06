Bandai Namco Summer Showcase | ecco la data dell’evento

Leggi su tuttotek

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo Capcom, ora ancheha il suoqual è l’imminenteche dovrete segnare sui vostri calendari Abbiamo visto diverse presentazioni nell’arco di giugno, e la diaspora causata dal vuoto dell’E3 ci ha fatto dono di uncon tanto di. Dopo ilGame Fest, il Future Games Show, la presentazione di Xbox, lo Starfield Direct, il Nintendo Direct e le due dirette espressamente dedicate a Ubisoft e a Capcom, dunque, è ora il turno della casa di Pac-Man. L’appuntamento, in tal senso, è fissato per questo weekend, con non poche novità circa diversi titoli annunciati in precedenza. Prima di passare ai dettagli di rito, ...