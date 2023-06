Bambina di 4 anni punta da una zecca | diagnosticata la malattia di Lyme | eritema sul viso della piccola e forti dolori

(Di martedì 27 giugno 2023)ladiad unadi 4al Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento . Si tratta del primo caso manifestatosi nel So. La, di Guardia Sanframondi ,...

Diagnosticata la malattia di Lyme ad unadi 4al Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento . Si tratta del primo caso manifestatosi nel Sannio. La piccola, di Guardia Sanframondi , circa 20 giorni prima del ricovero era ...Stando al racconto messo insieme finora, la dodicenne è intervenuta nella conversazione fra la madre, 50, e i carabinieri, che erano stati allertati da un'amica della vittima (allertata su ...Gabriela e Giuseppe a Temptation Island: i dettagli Gabriela e Giuseppe sono fidanzati da 7, da quando lei era poco più che una. Lui è stato il suo primo amore, il suo primo bacio, il ...

Isabel muore a 7 anni, travolta da un’onda mentre faceva il bagno nel mare Vanity Fair Italia

Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni in seguito all'incidente di Casal Palocco in cui è morto Manuel Proietti, bambino di 5 ...A 60 anni dalla sua uscita il cult movie è più attuale e inquietante che mai. Fu il primo end-of-the-world movie della storia del cinema. Con una natura che si ribella all'uomo.