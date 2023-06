Ballando 2023 | nomi concorrenti e giudice a rischio | rivoluzione Carlucci

(Di martedì 27 giugno 2023) Tra i programmi più amati del palinsesto tv invernale c'ècon le Stelle, lo show del sabato sera targato Millyche miete successi sin dalla prima edizione, nonostante le polemiche che si vengono a creare anche fuori la pista da ballo. Uno dei temi più caldi riguarda la giuria che sarebbe soggetta a qualche cambiamento. Secondo indiscrezioni che ruotano attorno alla progettazione della diciottesima edizione, al via (salvo variazioni) sabato 21 ottobre in prima serata sul primo canale della Tv di Stato, la giuria dirà addio a uno dei suoi cinque protagonisti. Il settimanale NuovoTv rivela che Millystarebbe lavorando senza sosta alla nuova stagione. Il primo nodo da sciogliere per la padrona di casa è quello dei componenti che la affiancano esprimendo giudizi suiin gara. «La ...

Selvaggia Lucarelli e l'addio di Fazio alla Rai: 'Ha protetto se stesso, non è stato cacciato' Selvaggia Lucarelli: 'Confermata acon le stelle'. La frecciatina a Barbara D'Urso Selvaggia ...Ad un certo punto la giurata dicon le stelle non ha potuto esimersi dal dire di essere rimasta particolarmente colpita molto dal cast messo su dalla De Filippi e dai suoi autori, ...Come anticipato, per il cast dei concorrenti dicon le stellela padrona di casa Milly Carlucci potrebbe "pescare" tra alcuni ex di casa Mediaset . Come rivelato da Blasting news , in ...

Milly Carlucci starebbe pensando a Pierpaolo Pretelli, Adriana Volpe e altri nomi ex Mediaset, per la giuria si parla di invece di un ritorno di Magalli in Rai ...