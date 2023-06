(Di martedì 27 giugno 2023) A 'La Gazzettao Sport' Stefanoracconta l'importanza del successo Azzurro nella 'Coppa Europa', una manifestazione che ha il sapore di un tempo che fu e che vale il laboratorio ideale per le ...

A 'La Gazzetta dello Sport' Stefanoracconta l'importanza del successo Azzurro nella 'Coppa Europa', una manifestazione che ha il sapore di un tempo che fu e che vale il laboratorio ideale per le gare da medaglia: "L' Italia ...Alnessun contrario e una scheda bianca. Ai lavori, presieduti da Mirella Losi, hanno ... Luigino, segretario uscente, era arrivato al massimo statutario previsto per il ruolo di Segretario ...Alnessun contrario e una scheda bianca. Ai lavori, presieduti da Mirella Losi, hanno ... Luigino, segretario uscente, era arrivato al massimo statutario previsto per il ruolo di Segretario ...

Baldini, il voto all'Italia dell'Atletica Virgilio Sport

L'olimpionico 2004: La 'Coppa Europa' è più allenante dei ricchi meeting, gli atleti imparano cosa significhi il gruppo Italia. Bravi Ceccarelli, Sibillo e Tamberi.Dl Lavoro, le opposizioni abbandonano la Commissione e in Aula Baldino (M5S) si infiamma: "Provvedimento cruciale discusso per sole 3 ore" ...