Bad Homburg | Errani a caccia dei quarti

(Di martedì 27 giugno 2023) Saratorna in campo nella tarda mattinata per il secondo turno del "BadOpen" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati della città dell'Assia, in Germania. La 36enne di ...

Sara Errani torna in campo nella tarda mattinata per il secondo turno del "Open" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati della città dell'Assia, in Germania. La 36enne di Massa Lombarda, n.80 del ranking, dopo il netto successo dell'esordio ...Sara Errani affronterà Varvara Gracheva nel secondo turno del torneo WTA 250 di2023 . Partita ostica per la veterana azzurra, già brava a sconfiggere in due set all'esordio la belga Zanevska. La russa, che da qualche settimana gioca sul circuito con passaporto ...... in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme aper rifinire la preparazione in vista di Wimbledon). La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.42 WTA, promossa dalle ...

Tennis: Bad Homburg; Bronzetti al secondo turno Agenzia ANSA

Sara Errani torna in campo nella tarda mattinata per il secondo turno del “Bad Homburg Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena ...Eccellente partita di Lucia Bronzetti, che esordisce bene sull’erba battendo 6-4, 6-1 l’austriaca Grabher al primo turno del torneo Wta 250 di Bad Homburg, in Germania. A una settimana da Wimbledon, l ...