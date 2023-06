Autolinee Toscane cerca addetti alla manutenzione di officina a Siena | Grosseto e Lucca

Un bus urbano di, in servizio oggi sulla linea G12 in viale Sonnino a Grosseto , è andato in fiamme . Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo che, grazie alla prontezza dell'autista, sono stati ...Altre figure ricercate: conducenti, ingegneri, addetti al magazzinofunicolare di Montenero Funicolare Montenero chiusa per manutenzione dal 27 giugno al 4 luglio I collegamenti garantiti da servizio bus sostitutivi LIVORNO, 27 giugno 2023 -informa che per manutenzione e revisione annuale la Funicolare di Montenero rimarrà chiusa dal 27 giugno 2023 al 04 luglio 2023 (compreso). I collegamenti saranno garantiti da un ...

Le risorse ricercate saranno chiamate a svolgere attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti, sulle strutture e sulle apparecchiature dei bus che compongono ...