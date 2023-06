Auto esplosa | carabinieri di Napoli e Ris di Roma al lavoro per scoprire le cause

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Saranno idel Nucleo Investigativo del Comando provinciale diinsieme con il Ris dia individuare qualsiasi elemento utile sulledell’esplosione dell’avvenuta venerdì scorso, sulla Tangenziale dsi, nel quale sono rimasti coinvolti la ricercatrice 66enne del Cnr Maria Vittoria Prati, che si trovava alla guida, e il 25enne Fulvio Filace (seduto sul lato passeggero) laureando in ingegneria e tirocinante presso lo stesso centro di ricerca. Ieri, a causa delle gravi ferite riportate sul 90 percento del corpo, la ricercatrice è deceduta. Nel reparto grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli diè ricoverato in gravi condizioni anche il 25enne che oggi, secondo quanto si è ...

