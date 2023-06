Aumento tassi di interesse | cosa conviene fare con i mutui

(Di martedì 27 giugno 2023) Con undello 0,25% annunciato anche per il mese di luglio, ecco qualche strategia utile per rinegoziare i propri finanziamenti

Poi ha concluso Lagarde: 'L'incertezza riguardo alla trasmissione deriva dal fatto che l'area dell'euro non vive una fase sostenuta dideidalla metà degli anni 2000 e non ha mai ..."Durante il 2022 oltre la metà delle famiglie ha eroso i propri risparmi" e "al fortedeipraticati a famiglie e imprese per i prestiti bancari non è seguito un corrispondentedeidi interesse riconosciuti ai depositanti". Lo afferma il presidente dell'...

Aumento dei tassi di interesse, preoccupati sette italiani su dieci. E uno su due è costretto a ... Il Sole 24 ORE

Dialogo tra banche e clienti per remunerare meglio depositi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 giu - 'Al forte aumento dei tassi praticati a famiglie e imprese per i prestiti bancari non e' seg ..."Il nostro lavoro non è ancora finito, escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio" ha detto la presidente della Bce Christine ...