Aumenti ed inflazione Non solo briciole | per favore

(Di martedì 27 giugno 2023) Anche i banchieri, qualche volta, hanno un cuore. O forse no: non è cuore. Èlucidità, minima intelligenza, comprensione della realtà. In ogni caso sono lieto di annunciare che il Grillo parlante (incredibile ma vero) si trova d’accordo con l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, l’uomo che guida il più grande istituto di credito italiano, principale datore di lavoro privato (quasi 100 mila dipendenti), un utile netto che continua a crescere (4,3 miliardi di euro nel 2022, toccherà i 7 miliardi di euro nel 2023). Che cosa ha detto Messina? Semplice: che una banca che realizza 7 miliardi di utili deve aumentare gli stipendi ai propri dipendenti. Sembrerebbe una dichiarazione normale, un po’ come dire che quando piove si esce con l’ombrello e se ci si butta in piscina è meglio indossare il costume da bagno. E invece non è così. Tanto è vero che ...