Aumenta l’uso di droghe fra gli adolescenti | sbagliato dare messaggi ambigui

Nel gennaio del '95, il congresso del coordinamento radicale antiproibizionista fu ospitato a San Patrignano: fu un po' come se il diavolo in persona venisse invitato a parlare in chiesa, perché Pannella era lo storico fautore della legalizzazione della droga e Muccioli il più tenace assertore del proibizionismo di Stato di cui la sua comunità