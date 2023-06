Atp Maiorca 2023 | programma | orari e ordine di gioco di mercoledì 28 giugno

(Di martedì 27 giugno 2023) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di28. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà il derby francese tra Arthur Rinderknech e Constant Lestienne, mentre a seguire sarà la volta di un altro scontro tra connazionali, quello tra gli statunitensi Christopher Eubanks e Ben Shelton. Nel pomeriggio sarà protagonista il il numero uno del tabellone Stefanos Tsitsipas contro il tedesco Yannick Hanfmann, mentre in chiusura di giornata spazio al confronto tra lo spagnolo Feliciano Lopez e l’austaliano Jordan Thompson. Ecco ildi28. CENTRE COURT Dalle ore 12:00 – Reinderknech vs Lestienne A seguire – Eubanks vs ...

... martedì 27 giugno, inizia l'avventura di Feliciano Lopez al torneo di, opposto all'... ma nel 2015, l'anno che lo vede raggiungere il suo best ranking al n.12, entra nei last eight anche a ...Tennis, possibili vincenti van de Zandschulp in Ymer - van de Zandschulp (Eastbourne) Sonego in Zhang - Sonego (Eastbourne) Moutet in Moutet - Carballes Baena () Cornet in Cornet - Navarro (...Al torneo250 disi sono messi in mostra Lloyd Harris e Roberto Carballes Baena . Il sudafricano e lo spagnolo hanno superato rispettivamente Bernabe Zapata Miralles e Ilya Ivashka . ...

ATP Maiorca 2023, risultati 26 giugno: Roberto Carballés Baena vince la prosecuzione con Ilya Ivashka OA Sport

A Maiorca saluta lo spagnolo, che detiene il record di partecipazioni consecutive nei tornei dello Slam. "Grazie ai miei genitori, auguro a mio figlio di essere felice almeno la metà di quanto lo sono ..."