Atletico Madrid | anche Griezmann nel mirino degli arabi

(Di martedì 27 giugno 2023) Il mercato dell’a Saudita non conosce confini e ora avrebbe messo gli occhisu AntoineIl mercato dell’a Saudita non conosce confini e ora avrebbe messo gli occhisu Antoine. Secondo quanto riportato da Santi Aouna, l’Al Nassr potrebbe pagare la clausola rescissoria da 25 milioni presente sul contratto del giocatore dell’. Un contratto ricco al francese che però vorrebbe restare in Spagna.

La pista alternativa porta allo spagnolo Alvaro Morata (ex Juventus) dell', preferito all'argentino Mauro Icardi (ex Inter), reduce da un prestito al Galatasaray ma ancora di proprietà ...Morata - 15 gol nell'annata '22 - 23 - , ha recentemente prolungato il contratto con l'fino al 2027 , ha un ingaggio sostenibile che rientra nei parametri rossoneri e nell'accordo ......sorprese ed è un dato di fatto che il Diavolo sia a caccia di un centravanti (il borsino al momento dà Alvaro Morata in pole - eventuale prestito con diritto di riscatto dall'- però ...

Fiorentina, quale futuro per Amrabat Pronta l'offerta dell'Atletico Madrid Fantacalcio ®

La Nazione riprende la notizia di ieri del Mundo Deportivo, con l'Atletico Madrid che si sarebbe scontrato contro il "muro di Commisso" nella trattativa per arrivare a Sofyan Amrabat.In attesa di definire la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan ragiona su come investire i milioni che incasserà. Alcuni serviranno per rinforzare un centrocampo “dimagrito” da uscite e inf ...