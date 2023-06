Atletica | Samuele Ceccarelli torna in scena | volata a Ostrava | c’è anche Fabbri

(Di martedì 27 giugno 2023)è stato grande protagonista nel weekend di Coppa Europa. Il velocista toscano ha vinto i 100 metri e ha contributo al secondo posto della 4×100, risultando così determinante per l’apoteosi italiana nella prestigiosa competizione. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor si appresta are prontamente in: da Chorzow (Polonia) si è trasferito direttamente a(Repubblica Ceca), dove oggi andrà inil tradizionale Golden Spike, prestigiosa tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza dopo la Diamond League). L’azzurro, reduce dal 10.13 degli Europei a squadre (eguagliato il personale siglato lo scorso 2 giugno al Golden Gala), è atteso dall’interessante confronto con il sudafricano Akani Simbine ...

