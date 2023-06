Atletica | Samuele Ceccarelli a tutto gas | continui miglioramenti | 2° a Ostrava e tempo convincente

(Di martedì 27 giugno 2023)Ceccareli continua a convincere sui 100 metri. Dopo aver trionfato venerdì pomeriggio agli Europei a squadre (la vecchia Coppa Europa poi alzata al cielo dall’Italia a Chorzow), il Campione d’Europa dei 60 metri indoor si è cimentato nuovamente sulla distanza a(Repubblica Ceca), dove è andato in scena il sempre prestigioso Golden Spike, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League). L’azzurro era tra gli uomini più attesi della vigilia e ha fornito una prestazione di spessore su un rettilineo che nel pomeriggio aveva dovuto fare i conti con la pioggia e che in occasione della gara è stato caratterizzato da una temperatura di circa 20 °C e un vento a favore di 0,6 m/s.ha distribuito lo sforzo in ...

Secondo posto a Ostrava per Samuele Ceccarelli nei 100 metri (10.15/+0.6), battuto soltanto dal sudafricano Akani Simbine (9.98). Superato il canadese campione olimpico dei 200 Andre De Grasse (10.21)