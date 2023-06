Atletica | meeting Ostrava | Ceccarelli secondo nei 100 metri in 10 15

Una buonaPiacenza si mette in mostra ai Campionati italiani Allievi e ai Challenge, le ... Sfortunata la prova di Eleonora Nervetti e Rebecca Cravedi, le due partecipanti al...Sulla pista del campo scuola dileggera Lauro Grossi è in programma sabato 1 luglio il primonazionale dileggera Città di Parma . Patrocinata dal Comune di Parma " settore Sport " l'iniziativa è organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Atleticaviva e nasce con ...- Il giovane saltatore con l'asta della Virtus Lucca si migliora ancora aggiudicandosi ildi Aix Les Bains con la misura di metri 5,41. Si tratta del nuovo primato personale dell'...

Primo Meeting Nazionale di atletica leggera “Città di Parma” Comune di Parma - Notizie

Meeting infrasettimanali a Castelfranco (mercoledì) e Ferrara (giovedì). Proseguono i meeting regionali infrasettimanali e questa settimana si gareggia in Emilia Romagna mercoledì 28 giugno a Castelfr ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...