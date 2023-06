Atletica | meeting Ostrava | Ceccarelli secondo nei 100 metri in 10?15

Secondo posto aldi Ostrava per Samuele Ceccarelli nei 100 metri. Il toscano ferma il cronometro sul tempo di 10"15 battuto soltanto dal sudafricano Akani Simbine (9"98). Superato il canadese campione olimpico ...... "L' Italia vince con merito il campionato europeo a squadre di, la vecchia e tanto amata, ... che resta più 'allenante' alle gare da medaglie rispetto ai ricchiserali pieni di dollari ...Una buonaPiacenza si mette in mostra ai Campionati italiani Allievi e ai Challenge, le ... Sfortunata la prova di Eleonora Nervetti e Rebecca Cravedi, le due partecipanti al...

Leonardo Fabbri ha fatto il suo rientro in gara dopo che il DT Antonio La Torre aveva preferito Zane Weir per gli Europei a squadre (l'italo-sudafricano non ha deluso le aspettative nel weekend a Chor ...Due italiane erano impegnate sui 1500 metri al Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca), sempre prestigioso meeting del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per im ...