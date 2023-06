Atletica | i 200 metri degli Assoluti in onore di Mennea

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Nel nome di Pietro, nel ricordo della leggenda della velocità azzurra e in memoria di un'icona dello sport che ha ispirato migliaia di atleti. A partire da questa edizione, ai vincitori dei 200ai Campionati Italianisarà assegnato il Trofeo Pietro, un ulteriore modo per celebrare il campione olimpico di Mosca 1980, per quasi diciassette anni primatista mondiale con l'indimenticabile 19.72 di Città del Messico del 1979. Il riconoscimento sarà assegnato per la prima volta aglidi Molfetta, nella terza e ultima giornata dell'evento, domenica 30 luglio, con le finali in programma alle 21.15 (femminile) e alle 21.23 (maschile), e andrà ad aggiungersi agli altri premi che ricordano personalità di spicco della nostra ...