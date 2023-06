(Di martedì 27 giugno 2023) Temevo il ceco Plachy , era tosto: decisi per la partenza sprint, ma più forzavo e più stava attaccato a me" racconta a 'La Gazzetta dello Sport' . Il suo primato durò tre anni e fu cancellato alle ...

Atletica, compie cinquant'anno il record di Fiasconaro Virgilio Sport

Fu l'Arena a battezzare il primato sugli 800 metri: Non era in programma, volevo solo battere Plachy. Juantorena fortissimo, ma i confronti diretti li ho vinti io.Nel '73 l'impresa dell'Uomo-cavallo arrivato dal Sudafrica, per tre anni primato mondiale e tuttora italiano (ANSA) ...