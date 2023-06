Atletica | Ceccarelli è secondo a Ostrava | “Sono contento | il lavoro ripaga con i risultati”

(Di martedì 27 giugno 2023)– Sempre più costante neiSamuele. Il velocista azzurro dell’campione d’Europa (leggi qui), sale sul podio alla tappa didel Golden Spike (Gold Continental Tour) con ilposto. L’oro europeo indoor di questo inverno nei 60 metri, scende in pista nei 100 metri e sfida i grandi partecipanti nella gara. Chiude con il crono di 10.15 (+0.6). A battere il massese è il sudafricano Akani Simbine, quarto a Tokyo, con il tempo di 9.98. L’Azzurro, dopo l’oro personale con 10”13 in Coppa Europa, firma un’altra prestazione di qualità, spingendo forte nella fase dell’accelerazione e scomponendosi meno del solito sul lanciato: “molto– commenta, come riporta la nota del ...

