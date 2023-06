Assunzioni nella PA per vigili urbani | amministrativi e varie figure | anche senza esperienza

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 27 giugno 2023) Si aprono possibilità concrete perPA: si cercano centinaia di, impiegatie addetti amansioni pubbliche. Chi cerca lavoropubblica amministrazione deve informarsi sui numerosi concorsi indetti in Emilia-Romagna. Le scadenze per presentare le domande sono tutte prossime. Alcuni bandi si chiudono il 30 giugno, altri il 13 o il 18 luglio 2023. Concorsi per lavoro in PA come vigile del fuoco o amministrativo – ilovetrading.itSi parla di ben tredici concorsi statali finalizzati alla copertura di trecentodieci posti di lavoro complessivi presso la Regione e altri enti aderenti (comunali o associati). Quindi sono tutti lavoripubblica amministrazione. Le procedure selettive riguardano...