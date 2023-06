Assistenza agli anziani | scoperti 27 lavoratori in nero

(Di martedì 27 giugno 2023) Per aver fatto lavorare in '' 27 persone tra il 2019 e il 2023, nel Materano, una multa di 220 mila euro è stata comminata dalla Guardia di Finanza a una società cooperativa di...

Per aver fatto lavorare in 'nero' 27 persone tra il 2019 e il 2023, nel Materano, una multa di 220 mila euro è stata comminata dalla Guardia di Finanza a una società cooperativa didomiciliare e ospedaliera per anziani, malati e disabili . Nel corso delle indagini, è stato inoltre accertato "il pagamento di stipendi con mezzi non tracciabili, in contanti" e che "tre ...

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Matera, nell'ambito dei numerosi controlli volti al contrasto del sommerso da lavoro, hanno scoperto nr. 27 persone che hanno prestato attività lavorativa "in nero", per ...