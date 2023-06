Assemblea condominiale | è legale registrare l’audio degli interventi? Si | importante che il contenuto non sia divulgato a terzi

(Di martedì 27 giugno 2023) Secondo la Corte di Cassazione qualsiasi registrazione effettuata in pubblico non è il, indipendentemente dal fatto che i partecipanti esprimano o meno il consenso; serve a difendere un proprio diritto, come stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 e può essere usata in Giudizio

Assemblea condominiale, è legale registrare l'audio degli interventi ... 7giorni

Secondo la Legge Italiana, è possibile registrare un'assemblea di condominio in quanto questa non è illegale. Tale decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 24/03/2011, ...