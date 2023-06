Assegno Unico | i conti sono stati fatti | cosa succederà davvero a luglio

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 27 giugno 2023)cambia per l’, a chi spetta gli aumenti e quali le cifre: i dettagli da sapere in merito C’è sempre grande attenzione sull’e in particolare per quanto riguarda il mese di, con alcuni cambiamenti dal punto di vista degli importi, con degli aumenti: ecco per chi e gli aspetti da approfondire., ecco le novità da sapere -ilovetrading.itGli importi della misura per i nuclei familiari son destinati a crescere sin dal prossimo mese e sino al 30.06.24. Gli aumenti dalla maggior consistenza si legano a chi ha parenti inabili ma coloro che hanno redditi più elevati, superiori ai cinquantotto mila euro, potranno goderne soltanto qualora siano presenti in ...