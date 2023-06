(Di martedì 27 giugno 2023) L'dei docenti alle classi è di competenza del dirigente, così come quella sui posti deldell'offerta formativa. L'articolo .

... l'delle supplenze e l'individuazione degli aventi diritto ai ruoli tra i docenti ... il sindacato chiede di estenderla a tutti i supplenti chiarendo anche come tutte lesenza ......orario esterne tra diversi comuni (prevedono il completamento in scuole di un comune ... ossia di COE nata da una contrazione dell'organico, la cattedra sarà assegnata (l'è ...Da anni, la Uil Scuola Lazio sottolinea l'importanza di un iter diverso per l'delle, con una verifica preliminare dei titoli e punteggi dei candidati. Secondo Pantuso, si ...

Assegnazione cattedre per il prossimo anno scolastico: quelle miste con ore di potenziamento sono molto richieste Orizzonte Scuola

Giuseppe Valditara, un tempestivo monitoraggio relativo alle cattedre dell’organico funzionale / potenziamento ... soprattutto in ragione delle imminenti assegnazioni provvisorie. In considerazione ...La professoressa di storia e filosofia ha accumulato un ingente quantitativo di assenze nella sua carriera, e in classe ha dimostrato tutte le sue lacune: la Cassazione conferma il provvedimento di de ...