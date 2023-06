Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 26 giugno 2023

(Di martedì 27 giugno 2023): idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la replica della fiction Blanca ha totalizzato 2433 spettatori, 14,32% di share; su Canale5 la puntata del docureality Temptation Island ha avuto 3558 spettatori (share 26,14%). Il film Fast and Furious su Italia1 ha catturato 787 spettatori (4,65%); su Rai2 gli episodi della serie tv C.S.I. Vegas si sono portati a casa rispettivamente 661 (3,59%) e 553 (3,25%) spettatori, mentre il programma Report/strong> su Rai3 ha interessato 1840 spettatori (10,25%). Su Rete4 il programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 820 spettatori (6,00%), mentre ...

... integrando iufficiali. "Abbiamo deciso di anticipare te tendenze, che verranno poi inserite ... un quinto degliha riguardato un lavoratore che sperimenta condizioni di indigenza. "Sta ...Riuscirà a mantenere questianche nella puntata della prossima settimana Blanca si ferma al 14% di share: tutti iauditel della serata di ieri Oltre il grandissimo successo ottenuto da ...tv lunedì 26 giugno: idei tg Nella sfida tra i vari telegiornali - tornati ora alla programmazione regolare dopo lo stravolgimento dettato dalla morte di Berlusconi - per quanto ...

Ascolti tv e dati Auditel lunedì 26 giugno: Temptation Island riparte forte su Canale 5 e supera Blanca Virgilio Notizie

Sei medaglie e il primo pass per Parigi 2024. Il direttore tecnico Oscar Bertone è orgoglioso e non potrebbe essere altrimenti della sua Italtuffi che si conferma grandissima agli European Games di di ...Ascolti tv ieri lunedì 26 giugno 2023: vince Temptation Island su Canale 5 che supera Blanca in onda su Rai Uno, bene Report e Un Posto al Sole su Rai Tre e Otto e Mezzo su La7.