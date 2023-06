Artigianalità | eccellenza ed eleganza Nasce il Vega Cafè guidato dal pastry chef Armando Palmieri

(Di martedì 27 giugno 2023)ed: sono queste le coordinate della rotta del gusto tracciata da, l’Atelier-Boutique di Alta Pasticceria che giovedì, 29 giugno 2023, alle ore 19:00, apre i battenti a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, nel centralissimo Corso Durante. È proprio nel cuore della città che gli ospiti verranno accolti, in quella che è stata pensata come una location esclusiva che vanta tre eleganti sale dedicate a tre grandi personaggi del nostro recente passato – Maurizio Costanzo, Gianni Minà e Massimo Troisi – pensate e progettate per ospitare anche eventi artistici e culturali . A guidare l’ospite nell’esperienza gastronomica e rendere la visita così speciale sarà un capitano di lungo corso, il Maestro, talentuoso ...

La reputazione di #Via Montenapoleone è legata all', all'esclusività e all'dei prodotti offerti. Camminare lungo questa via è un'esperienza di lusso senza compromessi. #Via ...Il Premio Carla Fendi conferisce annualmente un riconoscimento a protagonisti didel ... Un' operazione che con l'aiuto di una eccellentelocale, ha riportato alla luce antichi ...... 29 dalle 16.00 alle 21.00) e il 24 per la presentazione dell'azienda Prespaglia...e composizione coreutica. A BITONTO Open Studi aperti spalanca le porte dello studio dell'...