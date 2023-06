Arpaia tra storia e tradizioni | nel weekend l’evento “AnticaMente”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutitra, èche l’associazione “officina sociale pro” APS ha ideato per il progetto “MaratonArt” posto in essere in occasione delle Celebrazioni Vanvitelliane promosse dalla Reggia di Caserta per il 250° anniversario della morte del celebre Architetto. L’idea alla base è riportare la Cittadella Longobarda, centro storico millenario e cuore pulsante di, all’atmosfera e ai fasti degli anni ’50 del secolo scorso.si svolgerà nei giorni 1 e 2 LUGLIO 2023 dalle 18,30 in poi nel centro storico di(BN). Diverse le mostre visive: sulle sorgenti e sull’Acquedotto vanvitelliano, a cura degli architetti Ocarino e Colussi, sulle bellezze di ...