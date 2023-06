Apre lo Shop centre sociale di Salvamamme Angelilli | un aiuto alle famiglie in difficoltà

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 giugno 2023) La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Roberta, e l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli, hanno partecipato oggi all’inaugurazione dellodell’associazione ‘’. Lo, di circa 700mq, in via Antonio Pacinotti 18 a Roma, è dedicatodonne vittime di violenza, ai senza fissa dimora e ai ricoverati in ospedale che necessitano di beni. L’accesso ai locali, concessi in comodato d’uso dalla Croce Rossa, sarà su appuntamento. Si potrà scegliere tra migliaia di capi d’abbigliamento e accessori, in maniera del tutto gratuita. “Con lopermanente più grande d’Europa, ancora una volta si mette in atto un’azione ...